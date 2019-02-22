Адвокати прокоментували етапування Балуха з СІЗО Краснодара

Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)

Адвокати не знають, куди етапували політв'язня Володимира Балуха

Адвокати засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, якого 22 лютого вивезли з СІЗО Краснодара, не володіють інформацією про те, в яку колонію його відправлять. Про це заявила адвокат Ольга Дінзе, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Вона повідомила, що про це стане відомо тільки по прибуттю Балуха за призначенням.

"Куди його етапують - немає ніякої інформації. Оскільки це інформація ДСК (для службового користування) - якщо його привозять в іншу колонію, відповідно, вона не може бути поширена. І стане відомо тільки по прибуттю за призначенням. Це може зайняти скільки завгодно, до трьох місяців. Дивлячись, куди його етапують. Може бути, на етапі будуть заходити місцеві ОНК, які ходять в колонії та слідчі ізолятори. Відповідно, вони можуть дізнатися інформацію про новоприбулих. Тільки таким випадковим чином іноді можна отримувати інформацію", - зазначила Дінзе.

Нагадаємо, сьогодні Балуха етапували з СІЗО в невідомому напрямку. Причини його переводу з керченської колонії на територію Росії до цих пір невідомі.

До цього Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в Краснодар.

РБК-Україна писало, що керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник впевнена, що етапування політв'язня Володимира Балуха з Сімферопольського СІЗО є прямою загрозою його життю.