Балуха вивезли із СІЗО Краснодара в невідомому напрямку

Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)

Причини його переводу з керченської колонії на територію РФ також досі невідомі

Засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, якого раніше вивезли з півострова в РФ, етапували з СІЗО в невідомому напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу на сторінці Facebook.

Наголошується, що куди саме везуть Балуха ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Причини його перекладу з керченської колонії на територію Росії також досі невідомі.

"Етапування Володимира Балуха в Росію порушує також ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого український омбудсмен Людмила Денісова отримала інформацію про переведення Балуха для подальшого відбування покарання в місто Краснодар в Російській Федерації.

Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявляв, що українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в Краснодар. Правозахисники переконані, що Балух може постраждати в РФ за свою проукраїнську позицію.