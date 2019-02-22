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Балуха вивезли із СІЗО Краснодара в невідомому напрямку

Новини » Політика    22.02.2019 - 13:33
Балуха вивезли із СІЗО Краснодара в невідомому напрямку
Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)

Причини його переводу з керченської колонії на територію РФ також досі невідомі

Засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, якого раніше вивезли з півострова в РФ, етапували з СІЗО в невідомому напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу на сторінці Facebook.

Наголошується, що куди саме везуть Балуха ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Причини його перекладу з керченської колонії на територію Росії також досі невідомі.

"Етапування Володимира Балуха в Росію порушує також ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта", - йдеться в повідомленні.

Балуха вивезли із СІЗО Краснодара в невідомому напрямкуБалуха вивезли із СІЗО Краснодара в невідомому напрямкуНагадаємо, 20 лютого український омбудсмен Людмила Денісова отримала інформацію про переведення Балуха для подальшого відбування покарання в місто Краснодар в Російській Федерації.

Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявляв, що українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в Краснодар. Правозахисники переконані, що Балух може постраждати в РФ за свою проукраїнську позицію.

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Новини України Кримэтапированиеполитзаключенные в РФВолодимир Балух
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