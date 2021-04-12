Правозахисники повідомили про ситуацію в ОРДЛО через підготовку окупантів до бойових дій

На Донбасі окупаційні адміністрації продовжують підготовку до бойових дій. Місцеве населення масово намагається виїхати, а в деяких містах з'явився попит на оренду житла людьми з російським акцентом.
За інформацією правозахисників в Макіївці, Антрациті та Лутугине окупанти проводили інформаційну роботу серед місцевого населення про те, що велика концентрація військових з РФ пов'язана з майбутньою "військовою агресією" України.
На цьому тлі на продовольчих ринках ОРДЛО почався ажіотаж.
"Місцеві скуповують сірники, сіль та крупи", - пояснили правозахисники.
Також повідомляється, що з п'ятниці по неділю спостерігаються величезні черги на виїзд з ОРДЛО на контрольних пунктах пропуску "Ізварине" та "Маринівка". За словами деяких жителів, вони виїжджають, щоб пересидіти черговий криза.
"В Алчевську та Луганську (інші міста перевіряємо), з'явився попит на оренду квартир, квартиронаймачами виступають люди з акцентом РФ", - додали правозахисники.
Нагадаємо, Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.
Як повідомили в Білому домі, Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною саме значне число військ з 2014 року.
При цьому в Кремлі заявили, що стягання російських військ не означає, що Росія допускає можливість війни з Україною.