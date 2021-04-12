Правозахисники повідомили про ситуацію в ОРДЛО через підготовку окупантів до бойових дій

За інформацією правозахисників в Макіївці, Антрациті та Лутугине окупанти проводили інформаційну роботу серед місцевого населення про те, що велика концентрація військових з РФ пов'язана з майбутньою "військовою агресією" України.

На цьому тлі на продовольчих ринках ОРДЛО почався ажіотаж.

"Місцеві скуповують сірники, сіль та крупи", - пояснили правозахисники.

Також повідомляється, що з п'ятниці по неділю спостерігаються величезні черги на виїзд з ОРДЛО на контрольних пунктах пропуску "Ізварине" та "Маринівка". За словами деяких жителів, вони виїжджають, щоб пересидіти черговий криза.

"В Алчевську та Луганську (інші міста перевіряємо), з'явився попит на оренду квартир, квартиронаймачами виступають люди з акцентом РФ", - додали правозахисники.