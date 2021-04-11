У Путіна виключили можливість війни з Україною: ніхто не рухається до цього
Загострення на Донбасі і стягування російських військ не означає, що Росія допускає можливість війни з Україною. У Кремлі не сприймають такого варіанту.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни (з Україною, - ред.), і ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни", - заявив він.
Він також додав, що "ніхто не сприймає можливість громадянської війни в Україні". Крім того, він підкреслив, що Москва не буде байдужою до долі російськомовних на Донбасі.
"Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не планує робити нічого такого, щоб "отримати наступ з боку нашого північного сусіда". Він також висловив упевненість в тому, що масштабного військового конфлікту між країнами не буде.
У той же час в МЗС Росії погрожують Україні масштабною ескалацією на Донбасі, якщо Київ буде рухатися в бік вступу до НАТО.