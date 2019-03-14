Правозахисники повідомили місцезнаходження Балуха

10 березня Балух був у СІЗО в Ярославлі

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого этапируют из оккупированного Крыма в Тверской области РФ, 10 марта находился в СИЗО Воронежа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Сообщается, что правозащитникам стало известно, что Балух во время этапа 7 марта находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта - в Ярославле.

По информации ФСИН России, в Тверской области семь колоний. В какой именно колонии будет украинец, пока точно не известно.

Отметим, расстояние между Ярославлем и Тверью составляет около 330 километров.

Ранее заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что политзаключенного Владимира Балуха отправляют в одну из "красных" колоний (колонии, которые полностью подчинены администрации, - ред.) Тверской области РФ.

Напомним, Балуха вывезли из керченской колонии, а 18 февраля 2019 года он прибыл в СИЗО №1 Краснодара. 22 февраля его вывезли из Краснодара, и 24 февраля украинец был в Армавире.

Родственники Балуха заявляли правозащитникам, что у политзаключенного нет теплых вещей, ведь у его жены накануне этапа не приняли в СИЗО Симферополя передачу с продуктами и вещами. В него проблемы с желудком, организм ослаблен длительным голоданием. Адвокат считает, что вывоз Балуха с полуострова в Россию является абсолютно незаконным.