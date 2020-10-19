ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Правозахисники Білорусі повідомили про затримання більше 240 протестувальників

Понеділок 19 жовтня 2020 12:02
Правозахисники Білорусі повідомили про затримання більше 240 протестувальників
Фото: протести в Білорусі (nn.by)
Автор: Андрій Козловський

У Білорусі силовики затримали 242 людини на акціях протесту, які пройшли в країні напередодні проти режиму Олександра Лукашенка. Найбільше затримань зафіксували у Мінську.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

За даними правозахисників, затримання мітингувальників проводилися у Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Дзержинську, Новогрудку, Новополоцьку, Світлогорську, Сморгоні, Фаніполі. Зазначається, що серед загальної кількості затриманих є неповнолітні та журналісти.

Нагадаємо, вчора у Мінську силовики розганяли акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка за допомогою спецзасобів.

Також РБК-Україна писало, що на тлі протестів у Мінську знову спостерігалися проблеми з доступом до мобільного інтернету. Оператори говорять, що виконували наказ влади.

Крім того, у суботу в містах Білорусі зафіксували 13 акцій протесту. Силовики тоді затримали на демонстраціях 58 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Білорусь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся