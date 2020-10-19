Правозахисники Білорусі повідомили про затримання більше 240 протестувальників

Фото: протести в Білорусі (nn.by)

У Білорусі силовики затримали 242 людини на акціях протесту, які пройшли в країні напередодні проти режиму Олександра Лукашенка. Найбільше затримань зафіксували у Мінську.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

За даними правозахисників, затримання мітингувальників проводилися у Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Дзержинську, Новогрудку, Новополоцьку, Світлогорську, Сморгоні, Фаніполі. Зазначається, що серед загальної кількості затриманих є неповнолітні та журналісти.

Нагадаємо, вчора у Мінську силовики розганяли акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка за допомогою спецзасобів.

Також РБК-Україна писало, що на тлі протестів у Мінську знову спостерігалися проблеми з доступом до мобільного інтернету. Оператори говорять, що виконували наказ влади.

Крім того, у суботу в містах Білорусі зафіксували 13 акцій протесту. Силовики тоді затримали на демонстраціях 58 осіб.