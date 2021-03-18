Правозахисниця оцінила ризики закону про колаборантів: може вдарити по жителям Донбасу

"Люди повинні розуміти, що держава не заохочує співпрацю з ворогом. Але при цьому важливо, якими словами це говорити, як донести в першу чергу, що якщо ви живете в окупації, то ви жертви окупації, а не її архітектори", - сказала Дворецька.

Вона зазначила, що жителі окупованих територій в принципі не можуть не взаємодіяти з місцевими "владою". При цьому розмитість понять у законопроекті не дозволяє точно оцінити, що з цього може бути розцінено як колабораціонізм.

Дворецька прогнозує, що першими під удар можуть потрапити звичайні люди, що перетинають КПВВ.

"Навіть зараз у правоохоронних органів є достатньо інструментів, щоб залучати винних у держзраді. Чому вони цього не роблять зараз, а повинні почати робити після прийняття цих законопроектів, незрозуміло. До того ж ці ініціативи сильно лякають звичайних людей, негативно впливають на реінтеграцію", - підкреслила правозахисниця.