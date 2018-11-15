Затримано українця, підозрюваного в підготовці теракту в Херсоні на замовлення спецслужб РФ

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Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років

Правоохоронці затримали і арештували українця, який на замовлення спецслужб Російської Федерації (РФ) готував терористичний акт у Херсоні, направлений проти представника "Національного корпусу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Як зазначається, указаний громадянин у травні 2018 року, діючи на виконання завдання спецслужб РФ, яке він отримав на території вказаної держави-агресора, із використанням вогнепальної зброї здійснив замах на вчинення терористичного акту у м. Херсон, у результаті якого одному з керівників Херсонського обласного осередку політичної партії "Національний корпус" повинні були бути спричинені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

"Підозрюваному не вдалося реалізувати свої наміри у зв’язку з проведеним відповідно до вимог КПК України контролю за вчиненням злочину, під час якого бойові набої замінені на холості. Проведеними заходами вдалося запобігти вчиненню особливо тяжкого злочину та отримати беззаперечні докази щодо дійсності намірів вказаної особи вчинити терористичний акт", - йдеться у повідомленні.

Крім того, цей же громадянин, продовжуючи виконання завдання спецслужб РФ щодо здійсненнятерористичних актів стосовно громадських активістів Херсонщини, вчинив готування до іншого терористичного акту, у результаті якого одному з керівників Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області" повинні були бути спричинені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

"14.11.2018 вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України. 15.11.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, "Нацкорпус" заявив про напад на приймальню Білецького в Києві. Так, вночі невідомі скоїли напад на приймальню Білецького. Зокрема, вони облили фарбою вікна офісу і кинули в нього молоток. У "Нацкорпусі" також зазначили, що біля офісу виявили піротехніку.