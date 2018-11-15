Задержан украинец, подозреваемый в подготовке теракта в Херсоне по заказу спецслужб РФ

Иллюстративное фото (facebook.com.SecurSerUkraine)

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет

Правоохранители задержали и арестовали украинца, который по заказу спецслужб Российской Федерации (РФ) готовил террористический акт в Херсоне, направленный против представителя "Национального корпуса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как отмечается, указанный гражданин в мае 2018 года, действуя по заданию спецслужб РФ, которое он получил на территории указанного государства-агрессора, с использованием огнестрельного оружия совершил покушение, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного отделения политической партии "Национальный корпус" должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

"Подозреваемому не удалось реализовать свои намерения в связи с проведенным в соответствии с требованиями УПК Украины контроля за совершением преступления, во время которого боевые патроны заменены на холостые. Проведенными мероприятиями удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления и получить безоговорочные доказательства относительно действительности намерений указанного лица совершить террористический акт", - говорится в сообщении.

Кроме того, этот же гражданин, продолжая выполнение задачи спецслужб РФ по совершению терористичних актов в отношении общественных активистов Херсона, совершил приготовление к другому террористическому акту, в результате которого одному из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области" должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

"14.11.2018 указанному гражданину сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. 15.11.2018 следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - добавили в пресс-службе.

Напомним, "Нацкорпус" заявил о нападении на приемную Белецкого в Киеве. Так, ночью неизвестные совершили нападение на приемную Белецкого. В частности, они облили краской окна офиса и бросили в него молоток. В "Нацкорпусе" также отметили, что у офиса обнаружили пиротехнику.