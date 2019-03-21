СБУ викрила найбільшу в історії України нарколабораторію

Фото: психотропні препарати (facebook.com/SecurSerUkraine)

Наркотичні речовини продавали у прихованій мережі інтернет-з’єднань Darknet

Співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили діяльність найбільшої за всю історію України нарколабораторії психотропів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби безпеки України у Facebook.

Організатори лабораторії виготовляли та збували наркотичні речовини в особливо великих розмірах на території України та за кордоном.

Під час проведення санкціонованих обшуків у приватному будинку на столичних "Осокорках" правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю за цінами "чорного ринку" більше ніж 20 млн гривень.

Співробітники СБУ встановили, що вказаний будинок окрім лабораторії використовувався, як склад нелегального інтернет-магазину з продажу наркотичних речовин, через який і здійснювалася реалізація психотропів. Веб-ресурс знаходився у прихованій мережі інтернет-з’єднань Darknet.

Під час обшуку було затримано трьох учасників наркоугруповання.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто за фактом незаконного виробництва, виготовлення та збуту накркотичних засобів".

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи підозри та обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, співробітники СБУ спільно з ізраїльськими колегами провели спецоперацію з викриття та ліквідації міжнародного каналу контрабанди кокаїну з Панами до Ізраїлю транзитом через Україну.

Крім того, СБУ заблокувала діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limited, яка завдала мільйонних збитків громадянам України та країн Європейського союзу.