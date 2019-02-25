Правоохоронці затримали екс-начальника Генштабу ЗСУ

Правоохоронці затримали Володимира Заману

Правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УНИАН.

Она добавила, что сегодня в 14:00 по этому поводу состоится брифинг главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"Я не знаю там госизмена или там или что-то еще, поэтому все детали на брифинге", - добавила Сарган.

Напомним, ранее с СБУ заявляли, что разоблачили агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которые планировали мероприятия по дестабилизации в Украине. Установлено, что они были завербованы кадровым сотрудником Генштаба ВС РФ в Севастополе. Кроме того, задержанные неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч.

Также 20 декабря Служба безопасности Украины сообщала о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны. В спецслужбе пообещали обнародовать детали спецоперации.