Правоохоронці ліквідували транскордонний канал нелегальної міграції

Фото: затримання зловмисників (mvs.gov.ua)

Злочинне угрупування переправило близько 100 нелегальних мігрантів

Правоохоронці України, Чехії, Словаччини та Польщі нейтралізували транскордонне злочинне угруповання, яке займалося переправлення мігрантів в Європу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

Як зазначається, чисельність злочинного угрупування сягала близько 35 осіб з громадян України, Узбекистану, В’єтнаму, Словаччини та Білорусі. Правопорушники займалися незаконним переправленням вихідців з країн Південно-Східної Азії через державний кордон до суміжних країн, зокрема Словаччини, Польщі та Угорщини, з метою їх подальшої доставки до Німеччини.

Встановлено, що у подальшому групи нелегальних мігрантів формувались у містах Київ та Одеса, після чого здійснювалась їх прихована доставка в Закарпатську область для незаконного переправлення через державний кордон за допомогою місцевих провідників до країн Європейського союзу. Потім здійснювалось транзитне перевезення "мандрівників" територією Словаччини, Польщі, Чехії до столиці Німеччини Берліна та міста Дрезден.

Повідомляється, що члени злочинного угруповання потрапили в поле зору навесні минулого року. Не зважаючи на низку затримань груп нелегальних мігрантів та окремих осіб, причетних до їх незаконного переправлення, як на території України так і на території сусідніх Словаччини та Польщі, діяльність злочинного угруповання не припинялась.

Фото: затримання зловмисників (mvs.gov.ua)

У ході проведення комплексу заходів у взаємодії з оперативними підрозділами країн Чехії, Словаччини і Польщі загалом задокументовано 16 епізодів незаконного переправлення нелегальних мігрантів, переважно громадян В’єтнаму та Бангладеш, Шрі-Ланки, через державний кордон України. Їх загальна кількість становила близько 100 осіб. За кожного з них отримувався дохід більш ніж 2,5 тис. доларів.

Нагадаємо, упродовж 2018 року поліцейські спільно з міграційною службою та прикордонниками виявили 249 груп нелегальних мігрантів, у складі яких перебували 1 278 іноземців.

РБК-Україна писало, що упродовж минулого року поліція зареєструвала 2775 злочинів та 75 тисяч адміністративних правопорушень, які скоїли іноземці.