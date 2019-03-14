За рік іноземці в Україні скоїли майже 2,8 тис. злочинів

Фото: Ігор Малахов (npu.gov.ua)

Більшість злочинів скоїли громадяни РФ

Упродовж минулого року поліція зареєструвала 2775 злочинів та 75 тисяч адміністративних правопорушень, які скоїли іноземці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, громадяни інших держав скоїли понад тисячу крадіжок, майже 200 пограбувань та понад 90 розбійних нападів. Серед "лідерів" по кількості скоєних злочинів - громадяни РФ.

За словами заступника начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції Ігоря Малахова, у 2019 році поліцейські задокументували 430 кримінальних правопорушень, які скоїли понад 300 іноземців. Кримінальні провадження за цими фактами вже передані до суду. Крім того, правоохоронці задокументували понад 12 тисяч адміністративних правопорушень, скоєних іноземцями.

РБК-Україна писало, що упродовж 2018 року поліцейські спільно з міграційною службою та прикордонниками виявили 249 груп нелегальних мігрантів, у складі яких перебували 1 278 іноземців.

Нагадаємо, що з 1 березня по 31 травня 2019 року на території України планується проведення цільових профілактичних заходів щодо нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант".