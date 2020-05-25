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В Дніпрі викрили контрабандний канал ввезення прекурсорів

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 08:42
В Дніпрі викрили контрабандний канал ввезення прекурсорів
Фото: поліцейський (npu.gov.ua)

Щомісяця в Україну поставлялось до 10 кг прекурсору

Правоохоронці викрили контрабандний канал ввезення прекурсорів з Єгипту до України. Житель м.Дніпро ввозив "псевдоефедрин" під виглядом спортивного харчування.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, громадянин упродовж 2019 року ввозив з Єгипту до України значні партії "псевдоефедрину" - прекурсору під виглядом спортивного харчування у спеціальних ємкостях. Він використовується для виготовлення психотропних речовин. Зазначимо, щомісяця в Україну поставлялось до 10 кг "спортивного харчування".

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру мешканцю м. Дніпро в організації контрабандного ввезення в Україну авіаційним шляхом прекурсорів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України)

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Заходи з встановлення інших осіб, причетних до злочину, тривають.

Нагадаємо, Служба безпеки України вилучила в порту "Південний" Одеської області 53,4 кілограма кокаїну, який намагалися ввезти з Південної Америки.

Крім того, раніше повідомлялось, що закон №1210, прозваний бізнесом "законом про податковий терор" та підписаний 21 травня президентом, стане поштовхом до зростання обсягів контрабанди.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ФК Дніпрополицияконтрабанда
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