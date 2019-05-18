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В Харківській обл. затримали поліцейських за покривання наркоторговців

Новини » Надзвичайні події    18.05.2019 - 12:35
В Харківській обл. затримали поліцейських за покривання наркоторговців
Фото: затримання поліцейських (ssu.gov.ua)

Поліцейські вимагали від наркоторговців хабарі за покривання їх діяльності

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області викрили та блокували діяльність групи працівників Нацполіції, які систематично отримували хабарі від наркоторговців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативниками було встановлено, що група офіцерів поліції, серед яких працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, налагодили схему вимагання й отримання хабарів від осіб, які розповсюджували наркотичні речовини.

"Поліцейські, отримавши інформацію щодо протиправної діяльності наркоділків, імітували їх затримання "на гарячому", після чого вимагали гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності. Розмір неправомірної вигоди поліцейських з кожного наркоторговця становив три тисячі доларів США", - повідомили в СБУ.

Правоохоронцями було задокументовано факт отримання 40 тис. гривень учасниками організованої групи. В даний час вирішується питання про повідомлення підозри за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Хмельницькій області затримали на хабарі прокурора. Прокурор вимагав 2500 доларів від підприємця за своєчасне інформування про проведення негласних слідчих дій та обшуків по вказаному кримінальному провадженню та подальше його закриття.

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