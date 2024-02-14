Правоохранители задержали беркутовца, который сбежал после вынесения приговора по делу Майдана

Отмечается, что в одном из поселков Харьковского района задержан и взят под стражу бывший милиционер БМОП "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области.

Речь идет о бывшем работнике Беркута. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы за пытки 20 января 2014 года протестующих на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" имени В. Лобановского.

Фото: Задержанный (t.me/pgo_gov_ru)

После принятия 21 декабря 2023 года судом обвинительного приговора он начал скрываться и был объявлен в розыск.

Дела Майдана

В конце 2013 и в начале 2014 годов Украину охватили протесты, которые получили название Революция достоинства. Протесты привели к смене власти, а также бегству за границу экс-президента Виктора Януковича вместе с его соратниками.

В результате противостояния на Майдане погибли 107 протестующих и 13 милиционеров. Подозрения о причастности к убийствам в основном были выдвинуты сотрудникам расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут".

Недавно сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новых подозрениях бывшим командирам спецподразделения "Беркут". Они пытались уничтожить оружие, из которого их подчиненные убили.

Также в октябре Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.