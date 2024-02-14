Правоохранители задержали беркутовца, который сбежал после вынесения приговора по делу Майдана
Правоохранители задержали бывшего беркутовца, который скрывался после оглашения приговора за пытки протестующих во время Революции Достоинства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Отмечается, что в одном из поселков Харьковского района задержан и взят под стражу бывший милиционер БМОП "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области.
Речь идет о бывшем работнике Беркута. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы за пытки 20 января 2014 года протестующих на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" имени В. Лобановского.
Фото: Задержанный (t.me/pgo_gov_ru)
После принятия 21 декабря 2023 года судом обвинительного приговора он начал скрываться и был объявлен в розыск.
Дела Майдана
В конце 2013 и в начале 2014 годов Украину охватили протесты, которые получили название Революция достоинства. Протесты привели к смене власти, а также бегству за границу экс-президента Виктора Януковича вместе с его соратниками.
В результате противостояния на Майдане погибли 107 протестующих и 13 милиционеров. Подозрения о причастности к убийствам в основном были выдвинуты сотрудникам расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут".
Недавно сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новых подозрениях бывшим командирам спецподразделения "Беркут". Они пытались уничтожить оружие, из которого их подчиненные убили.
Также в октябре Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.
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