Правоохоронці затримали беркутівця, який утік після винесення вироку у справі Майдану

Правоохоронці затримали колишнього беркутівця, який переховувався після оголошення вироку за катування протестувальників під час Революції Гідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Зазначається, що в одному із селищ Харківського району затримано і взято під варту колишнього міліціонера БМОП "Беркут" ГУМВС України в Харківській області.

Йдеться про колишнього працівника Беркута. Його було засуджено до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського.

Фото: Затриманий (t.me/pgo_gov_ua)

Після ухвалення 21 грудня 2023 року судом обвинувального вироку він почав переховуватися та був оголошений у розшук.

Справи Майдану

Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили протести, які отримали назву Революція гідності. Протести призвели до зміни влади, а також втечі за кордон експрезидента Віктора Януковича разом з його соратниками.

Внаслідок протистояння на Майдані загинули 107 протестувальників та 13 міліціонерів. Підозри щодо причетності до вбивств здебільшого було висунуто співробітникам розформованого нині спецпідрозділу МВС "Беркут".

Нещодавно працівники Державного бюро розслідувань повідомили про нові підозри колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут". Вони намагалися знищити зброю, з якої їхні підлеглі вбили.

Також у жовтні Святошинський районний суд Києва оголосив рішення у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.