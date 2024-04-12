Правоохранители и госслужащие не должны получать 100% бронирование, - эксперт

"Не должно быть бронирования для правоохранительных и государственных органов. Патрульная полиция пусть патрулирует, а все остальные правоохранительные органы должны мобилизовать минимум 50% аппарата. И отправить их не в какие-то специализированные спецназы, не в особые части, а именно на пополнение обычной пехоты. Верховная Совет, офис президента, правительство, все органы власти должны мобилизовать 50% своих сотрудников-мужчин", - убежден он.

По его мнению, власти должны давать гражданам пример защиты Родины, а не уклонение от мобилизации.

"Все, что не работает на оборону и безопасность, должно дать часть людей на войну. Да, не все могут по здоровью воевать на нуле. Но все могут нести тыловую службу. Чтобы на блокпостах и в подразделениях обеспечения служили пожилые люди, а здоровые на переднему краю", - резюмировал он.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что главной проблемой с броней от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому просто объяснение.

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