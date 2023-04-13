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Правоохранители ищут взрывчатку в учебных заведениях Броваров и района

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Киев, Четверг 13 апреля 2023 14:59
Правоохранители ищут взрывчатку в учебных заведениях Броваров и района Фото: полицейские проверяют возможное заминирование учебных заведений в Броварах и районе 13 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские проверяют возможное заминирование учебных заведений в Броварах и районе в четверг, 13 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"В полицию поступило анонимное сообщение о возможной опасности в учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Полицейские проверяют информацию о заминировании учебных заведений Броварского района.

"Все дети и персонал срочно эвакуированы. Обследование помещений и окружающей территории продолжается", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Броварах с 22 по 24 февраля школы переводили на дистанционное обучение из-за возможных угроз провокаций и обстрелов войсками РФ на годовщину вторжения в Украину.

Отметим, ранее сообщения о минировании всех школ, детских садов и торговых центров проверяли в Житомире, а в Днепре неизвестный сообщил о заминировании нескольких школ города.

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