Правоохранители ищут взрывчатку в учебных заведениях Броваров и района
Полицейские проверяют возможное заминирование учебных заведений в Броварах и районе в четверг, 13 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
"В полицию поступило анонимное сообщение о возможной опасности в учебных заведениях", - говорится в сообщении.
Полицейские проверяют информацию о заминировании учебных заведений Броварского района.
"Все дети и персонал срочно эвакуированы. Обследование помещений и окружающей территории продолжается", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Броварах с 22 по 24 февраля школы переводили на дистанционное обучение из-за возможных угроз провокаций и обстрелов войсками РФ на годовщину вторжения в Украину.
Отметим, ранее сообщения о минировании всех школ, детских садов и торговых центров проверяли в Житомире, а в Днепре неизвестный сообщил о заминировании нескольких школ города.
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