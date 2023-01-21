В Днепре "заминировали" несколько школ: что известно
В Днепре неизвестный сообщил о заминировании нескольких школ города. Правоохранителям пришлось проверить все 32 учебных заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет (ДГС).
"На электронную почту СБУ поступило 1 уведомление о заминировании нескольких школ (без уточнения адреса)", - говорится в сообщении по итогам суток на утро, 21 января.
Сотрудники полиции проверили 32 школы и близлежащие территории.
"Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, то есть информация о заминировании не подтвердилась", - добавляют ДГС.
Как сообщалось, житель Киева 28 ноября сообщил о "минировании" здания Офиса президента. Как оказалось, "минер" является сторонником "русского мира", ему уже сообщили о подозрении.
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