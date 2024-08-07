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Правоохранители проводят обыски в горсовете Днепра, - источники

Фото: правоохранители проводят обыски в горсовете Днепра 7 августа (dniprograd.org)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Правоохранители проводят массовые обыски у чиновников горсовета Днепра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

Так, массовые обыски у должностных лиц горсовета проводятся в рамках дела о присвоении средств на ремонтах.

На месте производятся следственные действия.

Обыски в Днепре

Обыски в Днепре происходят не впервые. Например, летом прошлого года обыски проходили в одном из райотделений полиции Днепра. Было объявлено о подозрении четырем правоохранителям.

А в 2019 году после обысков в Днепре объявили подозрения чиновникам. Тогда обыски были связаны с ремонтом Центрального моста.

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