Правоохранители проводят обыски в горсовете Днепра, - источники

Обыски в Днепре

Обыски в Днепре происходят не впервые. Например, летом прошлого года обыски проходили в одном из райотделений полиции Днепра. Было объявлено о подозрении четырем правоохранителям.

А в 2019 году после обысков в Днепре объявили подозрения чиновникам. Тогда обыски были связаны с ремонтом Центрального моста.

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