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Обыски и подозрения. В Днепре разоблачили полицейских, которые отмазали "банду псевдо ТРО-шников"

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Пятница 28 июля 2023 11:32
Обыски и подозрения. В Днепре разоблачили полицейских, которые отмазали "банду псевдо ТРО-шников" Фото: Обыски и подозрения. В Днепре разоблачили полицейских, отмазавших "банду псевдо ТРО-шников" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из райотделений полиции Днепра сейчас продолжаются обыски. Было объявлено о подозрении четырем правоохранителям из-за отмазывания "банды псевдо ТРО-шников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.

О подозрении объявили:

  • руководителю подразделения;
  • двум заместителям;
  • оперативнику за крышевание преступной группировки;
  • сокрытие преступления.

Что случилось?

"В марте 2022-го группа злоумышленников, выдавая себя за теробороновцев, похитили в Днепре супругов и пытками заставляли выплатить выкуп с последующей уплатой ежемесячной дани", - пишет Клименко.

По словам министра, соседи потерпевших, которые были свидетелями преступления, сообщили о похищении полиции. После того как пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий, они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Похитители, со своей стороны, "решали" этот вопрос с полицейским.

Позже преступники были отпущены за 20 тысяч долларов. Производство не регистрировали.

"Внутренняя безопасность полиции четко сработала: на первом этапе раскрыли разбойное нападение и задержали всех участников банды, а сегодня дали оценку действиям полицейских в виде подозрения", - добавляет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему руководителю Еленовской колонии, который причастен к пыткам более 100 украинских военных.

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