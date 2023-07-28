Обыски и подозрения. В Днепре разоблачили полицейских, которые отмазали "банду псевдо ТРО-шников"
В одном из райотделений полиции Днепра сейчас продолжаются обыски. Было объявлено о подозрении четырем правоохранителям из-за отмазывания "банды псевдо ТРО-шников".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.
О подозрении объявили:
- руководителю подразделения;
- двум заместителям;
- оперативнику за крышевание преступной группировки;
- сокрытие преступления.
Что случилось?
"В марте 2022-го группа злоумышленников, выдавая себя за теробороновцев, похитили в Днепре супругов и пытками заставляли выплатить выкуп с последующей уплатой ежемесячной дани", - пишет Клименко.
По словам министра, соседи потерпевших, которые были свидетелями преступления, сообщили о похищении полиции. После того как пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий, они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Похитители, со своей стороны, "решали" этот вопрос с полицейским.
Позже преступники были отпущены за 20 тысяч долларов. Производство не регистрировали.
"Внутренняя безопасность полиции четко сработала: на первом этапе раскрыли разбойное нападение и задержали всех участников банды, а сегодня дали оценку действиям полицейских в виде подозрения", - добавляет министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему руководителю Еленовской колонии, который причастен к пыткам более 100 украинских военных.
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