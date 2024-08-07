Правоохоронці проводять масові обшуки у міськраді Дніпра, - джерела

Обшуки у Дніпрі

Обшуки у Дніпрі відбуваються не вперше. Наприклад, минулого літа обшуки проходили в одному з райвідділень поліції Дніпра. Було оголошено про підозру чотирьом правоохоронцям.

А у 2019 році після обшуків у Дніпрі оголосили підозри чиновникам. Тоді обшуки були пов'язані з ремонтом Центрального мосту.

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