Правоохранители показали дорогу в Снигиревку из Херсонской области (видео)

Правоохранители, задействованные в обследовании оккупированных территорий Херсонской области, показали, как выглядит дорога в Снигиревку (Николаевская область) через село Давыдов Брод (Херсонская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"На видео - полицейские находятся в населенном пункте Давыдов Брод, где проводится криминалистическая разведка. Полицейские проводят осмотры, криминалисты Нацполиции изымают следовую информацию, которая в дальнейшем позволит идентифицировать всех солдат РФ и подконтрольных им участников незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
Также полицейские изымают документы, списки, другие вещественные доказательства, оставленные оккупантами, бежавшими от украинских защитников.
"Продолжается эксгумация тел граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ. Также на местах развернут оперативный штаб, нацеленный на отработку и аналитику установленных материалов, назначение соответствующих судебных экспертиз, идентификации тел погибших и полного спектра следственных и процессуальных действий", - добавили в полиции.
Как сообщалось, ВСУ сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область) 10 ноября. Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.
В этот день, но позже, президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Снигиревки и еще ряда населенных пунктов.
Уже 12 ноября в Снигиревке Николаевской области после освобождения от российских оккупантов была обнаружена пыточная, где захватчики держали гражданских и подвергали издевательствам.
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