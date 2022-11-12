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Правоохранители показали дорогу в Снигиревку из Херсонской области (видео)

Фото: правоохранители показали дорогу в Снигиревку из Херсонской области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители, задействованные в обследовании оккупированных территорий Херсонской области, показали, как выглядит дорога в Снигиревку (Николаевская область) через село Давыдов Брод (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"На видео - полицейские находятся в населенном пункте Давыдов Брод, где проводится криминалистическая разведка. Полицейские проводят осмотры, криминалисты Нацполиции изымают следовую информацию, которая в дальнейшем позволит идентифицировать всех солдат РФ и подконтрольных им участников незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Также полицейские изымают документы, списки, другие вещественные доказательства, оставленные оккупантами, бежавшими от украинских защитников.

"Продолжается эксгумация тел граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ. Также на местах развернут оперативный штаб, нацеленный на отработку и аналитику установленных материалов, назначение соответствующих судебных экспертиз, идентификации тел погибших и полного спектра следственных и процессуальных действий", - добавили в полиции.

Как сообщалось, ВСУ сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область) 10 ноября. Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.

В этот день, но позже, президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Снигиревки и еще ряда населенных пунктов.

Уже 12 ноября в Снигиревке Николаевской области после освобождения от российских оккупантов была обнаружена пыточная, где захватчики держали гражданских и подвергали издевательствам.

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Николаевская область