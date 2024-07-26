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Правоохранители назвали возможные мотивы подозреваемого в убийстве Фарион

Львов, Пятница 26 июля 2024 12:10
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Правоохранители назвали возможные мотивы подозреваемого в убийстве Фарион Фото: Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Правоохранители считают, что мотивами убийства бывшего народного депутата Ирины Фарион могла быть религиозная или национальная неприязнь.

Об этом заявил первый заместитель главы Службы безопасности Украины Сергей Андрющенко в ответ на вопросы корреспондента РБК-Украина во время брифинга.

Он отметил, что правоохранители проверяют связи подозреваемого с российскими неонацистскими группами.

"Мы проверяем его причастность к неонацистскому движению, которое находится в стране-агрессоре. Его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления. Это либо религиозная неприязнь, либо национальная", - сказал заместитель главы СБУ.

Правоохранители также рассматривают личный мотив подозреваемого в совершении преступления.

Убийство Ирины Фарион

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион, когда она ожидала такси. Пуля попала в голову женщины, ее в критическом состоянии госпитализировали.

Медики провели операцию, но спасли раненую не удалось. Ирина Фарион скончалась в больнице.

Правоохранители объявили о проведении специальной операции, а также возбудили уголовное дело, которое позже переквалифицировали в умышленное убийство. Как сообщалось, рассматриваются разные версии убийства, в том числе и причастность России. Кроме того, правоохранители проверяют видео, где сообщалось о причастности к убийству Фарион российских неонацистов.

Вчера в Днепре был задержан подозреваемый в убийстве. Это 18-летний парень. Правоохранители предполагают, что нападающий мог быть только исполнителем преступления.

Задержанному уже объявили подозрение в умышленном убийстве. Ожидается, что сегодня ему изберут меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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