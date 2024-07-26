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Правоохоронці назвали можливі мотиви підозрюваного у вбивстві Фаріон

Львів, П'ятниця 26 липня 2024 12:10
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Правоохоронці назвали можливі мотиви підозрюваного у вбивстві Фаріон Фото: Ірина Фаріон (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Правоохоронці вважають, що мотивами вбивства мовознавиці, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон могла бути релігійна або національна неприязнь.

Про це заявив перший заступник голови Служби безпеки України Сергій Андрющенко у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна під час брифінгу.

Він зазначив, що правоохоронці перевіряють зв'язки підозрюваного з російськими неонацистськими групами.

"Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресорці. Його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національна", - сказав заступник голови СБУ.

Правоохоронці також розглядають особистий мотив підозрюваного у скоєнні злочину.

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові невідомий вистрілив у мовознавицю Ірину Фаріон, коли вона очікувала таксі. Куля потрапила у голові жінки, її у критичному стані госпіталізували.

Медики провели операцію, але врятували поранену не вдалося. Ірина Фаріон померла у лікарні.

Правоохоронці оголосили про проведення спеціальної операції, а також відкрили кримінальну справу, яку згодом перекваліфікували в умисне вбивство. Як повідомлялося, розглядаються різні версії вбивства, зокрема і причетність Росії. Крім того, правоохоронці перевіряють відео, де повідомлялося про причетність до вбивства Фаріон російських неонацистів.

Вчора у Дніпрі було затримано підозрюваного у вбивстві. Це 18-річний хлопець. Правоохоронці припускають, що нападник міг бути тільки виконавцем злочину.

Затриманому вже оголосили підозру в умисному вбивстві. Очікується, що сьогодні йому оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Служба безпеки України Ірина Фаріон ВМС
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