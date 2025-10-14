На правом берегу Киева перебои с водой: когда восстановят подачу

На правом берегу Киева часть абонентов осталась без водоснабжения из-за проблемы на одном из энергообъектов столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
В КГГА отметили, что в связи с аварийной ситуацией давление в системе водоснабжения пришлось снизить до минимума.
"После того, как энергетики устраняют повреждения, коммунальщики оперативно восстановят водоснабжение потребителям", - уточнили в городской администрации.
Там добавили, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы исправить проблему.
Напомним, сегодня, 14 октября, вечером в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах Киева начались проблемы со светом.
Отключения также начались в Днепровском и Дарницком районах столицы.
В ДТЭК объяснили, что такая ситуация возникла из-за аварии на высоковольтных линиях.
Стоит заметить, что сложная ситуация со светом по Украине возникла из-за постоянных ударов России по украинским энергообъектам.