На правом берегу Киева перебои с водой: когда восстановят подачу

В КГГА отметили, что в связи с аварийной ситуацией давление в системе водоснабжения пришлось снизить до минимума.

"После того, как энергетики устраняют повреждения, коммунальщики оперативно восстановят водоснабжение потребителям", - уточнили в городской администрации.

Там добавили, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы исправить проблему.