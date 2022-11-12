На правом берегу Херсонской области есть районы, куда ВСУ еще не дошли, - Арестович

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать Херсонскую область, однако на правом берегу Днепра есть районы, куда военные еще не дошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина LIVE" .

"До сих пор в Херсонской области правом берегу есть районы, куда не дошли Вооруженные силы Украины. Кусок большой, там отдельные села и так далее", - сказал Арестович.

Он добавил, что иногда эти меры дают неплохие исходы.

"Например, сегодня облетело видео, когда задерживали российскую колонну - там три БТР, два грузовика и джип. В принципе, там далеко не все закончено. Я думаю, что такие сюрпризы еще будут. Тысячи солдат ждать не приходится, но всяких "потеряшек" достаточно", - подчеркнул Алексей Арестович.