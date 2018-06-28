Право кримських татар на самовизначення закріплять у Конституції, - Порошенко

Порошенко закликав конституційну комісію активізувати роботу над поправками до Конституції щодо закріплення права кримських татат

Президент України Петро Порошенко закликав конституційну комісію активізувати роботу над поправками до Конституції України в частині відображення у ній права кримських татар на самовизначення. Про це Порошенко заявив у ході урочистостей з нагоди Дня конституції України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ще одні важливі зміни до Конституції - це відображення в Конституції Криму. І Рефат Чубаров, голова Меджлісу, який зараз тут присутній, ми також просимо, щоби конституційна комісія активізувала свою роботу і якнайшвидше передала проект для розгляду народним депутатам", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше согодні повідомлялось, що президент України Петро Порошенко готовий найближчим часом подати до Верховної Ради поправку до преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня 2018 року, держава відзначає 22-річчя з дня ухвалення Конституції України. Основний закон базується на Конституції гетьмана Пилипа Орлика.