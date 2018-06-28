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Право кримських татар на самовизначення закріплять у Конституції, - Порошенко

НовиниПолітика    28.06.2018 - 11:09
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко закликав конституційну комісію активізувати роботу над поправками до Конституції щодо закріплення права кримських татат

Президент України Петро Порошенко закликав конституційну комісію активізувати роботу над поправками до Конституції України в частині відображення у ній права кримських татар на самовизначення. Про це Порошенко заявив у ході урочистостей з нагоди Дня конституції України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ще одні важливі зміни до Конституції - це відображення в Конституції Криму. І Рефат Чубаров, голова Меджлісу, який зараз тут присутній, ми також просимо, щоби конституційна комісія активізувала свою роботу і якнайшвидше передала проект для розгляду народним депутатам", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше согодні повідомлялось, що президент України Петро Порошенко готовий найближчим часом подати до Верховної Ради поправку до преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня 2018 року, держава відзначає 22-річчя з дня ухвалення  Конституції України. Основний закон базується на Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

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Теги публікації: Крим, Конституция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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