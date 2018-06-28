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Право крымских татар на самоопределение закрепят в Конституции, - Порошенко

НовостиПолитика    28.06.2018 - 11:09
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко призвал конституционную комиссию активизировать работу над поправками в Конституцию о закреплении права крымских татат

Президент Украины Петр Порошенко призвал конституционную комиссию активизировать работу над поправками к Конституции Украины в части отражения в ней права крымских татар на самоопределение. Об этом Порошенко заявил в ходе торжеств по случаю Дня конституции Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"Еще одни важные изменения к Конституции - это отражение в Конституции Крыма. И Рефат Чубаров, глава Меджлиса, который сейчас здесь присутствует, мы также просим, чтобы конституционная комиссия активизировала свою работу и как можно быстрее передала проект для рассмотрения народным депутатам", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко готов в ближайшее время подать в Верховную Раду поправку в преамбулу Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

Напомним, сегодня, 28 июня 2018 года, государство отмечает 22-летие со дня принятия Конституции Украины. Основной закон базируется на Конституции гетмана Пилипа Орлика.

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Теги публикации: Крым, Конституция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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