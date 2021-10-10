Правління МВФ збереться для обговорення майбутнього гендиректора, яка потрапила в скандал

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду знову зустрінеться в неділю з керуючим директором Крісталіною Георгієвою і юридичною фірмою, яка, за словами джерел, чинила тиск на співробітників Світового банку, щоб вони змінили дані на користь Китаю.

Рішення про майбутнє Георгієвої очікується не раніше понеділка, коли міністри фінансів та інші високопоставлені посадові особи 190 країн-членів МВФ зберуться у Вашингтоні на щорічній осінній зустрічі МВФ і Світового банку.

Виконавча рада МВФ вже обговорювала це питання протягом п'яти годин у п'ятницю, перш ніж закрити засідання і запросити "уточнюючі деталі".

Скандал загрожує затьмарити інші масштабні зустрічі, на яких офіційні особи планують обговорити глобальну економіку, триваючу пандемію COVID-19 і питання глобального оподаткування.