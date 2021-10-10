Правление МВФ соберется для обсуждения будущего гендиректора, попавшей в скандал

Исполнительный совет Международного валютного фонда снова встретится в воскресенье с управляющим директором Кристалиной Георгиевой и юридической фирмой, которая, по словам источников, оказывала давление на сотрудников Всемирного банка, чтобы они изменили данные в пользу Китая.

Решение о будущем Георгиевой ожидается не раньше понедельника, когда министры финансов и другие высокопоставленные должностные лица 190 стран-членов МВФ соберутся в Вашингтоне на ежегодной осенней встрече МВФ и Всемирного банка.

Исполнительный совет МВФ уже обсуждал этот вопрос в течение пяти часов в пятницу, прежде чем закрыть заседание и запросить "уточняющие детали".

Скандал грозит затмить другие масштабные встречи, на которых официальные лица планируют обсудить глобальную экономику, продолжающуюся пандемию COVID-19 и вопросы глобального налогообложения.