Попри критику, уряду Гончарука є про що звітувати за півроку роботи, - експерт

За результатами роботи за півроку уряду, очолюваному прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, є про що звітувати: головними результатами його роботи стало зниження платіжок, запуск програми дешевих кредитів для бізнесу та підвищення довіри міжнародних інвесторів. Про це написав на своїй сторінці в Facebook політичний експерт Павло Кутуєв, передає РБК-Україна.

"Попри шквал критики, що обрушилася на новий уряд і молодого прем'єра після призначення, у команди Гончарука є перший звіт за півроку. Були помилки й скандали, але у кого їх немає? Але вони були більше медійними й не було жодного корупційного, що, для України - не звично. Це швидше показник того, що для окремих груп впливу робота нинішнього уряду є сильним подразником. У топ-3 досягнень уряду Гончарука за півроку перше місце - це, однозначно, зниження платіжок. Перерахунок був проведений у 21 області та місті Києві", - пише експерт.

За його словами, завдяки рішенню Кабміну для більшості українських споживачів сума у квитанції за грудень зменшилася майже на 30%, але це стосується лише тих громадян, які як енергоносій використовують саме газ, а не вугілля.

"Окремі "експерти" продовжують наполягати, що такий результат - щасливий збіг обставин і аномально тепла зима. Але давайте чесно визнаємо. Теплі зими були й до цього, а за 28 років незалежної України платіжку на газ вперше знизили, а не навпаки. І зробило це уряд типу "профанів", - вважає Кутуєв.

Ще одним результатом роботи Кабміну Гончарука політолог назвав запуск програми дешевих кредитів "5-7-9%", яку ініціював президент України Володимир Зеленський. За його словами, за два тижні українські підприємці на розвиток свого бізнесу отримали 27,1 млн грн, при цьому на розгляді зараз знаходиться ще 2500 заявок на отримання кредиту.

"Очевидним є і загальне поліпшення бізнес-клімату в Україні. Міжнародні партнери позитивно оцінили запуск великої приватизації та одночасну підтримку малого бізнесу. На тлі цього та інших рішень (в тому числі, про анбандлінг) уряд Гончарука швидко завоювало довіру іноземних інвесторів та ЄС в цілому", - відзначає експерт.

Політолог переконаний, інвестори оцінили спільну роботу уряду, президента і парламенту. На його думку, це третій важливий результат, якого зміг досягти Кабінет міністрів за півроку.

"До того ж, на економічному форумі в Давосі представники провідних країн і "промислових гігантів" заявили про готовність працювати з Україною. Інвестори бачать злагоджену роботу Кабміну, президента і парламенту. Бачать незалежність молодого уряду від олігархів, боротьбу з корупцією і бажання навести порядок: як у випадку з меморандумом "Укрзалізниці" і Deutsche Bank. Це дуже позитивний сигнал. Його багато хто недооцінюють", - підкреслив політолог.

Водночас, політолог зазначив, що Гончаруку необхідно прийняти ряд кадрових рішень, щоб підсилити свою команду.

"Можливо, замінити кількох міністрів, щоб усунути "слабкі ланки" в роботі Кабміну. 6 місяців достатньо, щоб об'єктивно оцінити й зробити висновки щодо ефективності кожного члена команди", - підсумував Павло Кутуєв.

Як писало РБК-Україна, 17 лютого Кабінет міністрів України оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. Звіт опублікований на урядовому порталі.