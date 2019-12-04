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Кабмін проведе аудит "Нафтогазу"

Новини » Політика     04.12.2019 - 12:11
Кабмін проведе аудит "Нафтогазу"
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кабінет міністрів прийняв рішення 4 грудня

Кабінет міністрів прийняв рішення провести аудиторську перевірку "Нафтогазу". Про це в Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду.

Кабмін прийняв рішення про аудит 4 грудня.

"Кабмін вирішив провести аудиторську перевірку "Нафтогазу", - написав Гончаренко.

Раніше міністр енергетики Олексій Оржель анонсував зміну керівництва стратегічних енергопідприємств України. Зокрема він сказав, що прийнято політичне рішення про зміну керівників стратегічних енергетичних підприємств після звільнення глави "Енергоатома" Юрія Недашковського.

Втім, потім міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов спростував цю інформацію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки". Рада пропонує забезпечити перегляд енергетичної стратегії України до 1 квітня 2020 року.

РБК-Україна писало, Оржель заявив, що без контракту на транзит газу газотранспортна система України може зіткнутися з проблемами протягом лютого та березня.

Рада ухвалила ще один закон для анбандлинга "Нафтогазу" Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво "Нафтогазу", - Мілованов
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