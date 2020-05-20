Уряд виділив 2,3 млрд грн Фонду соцстраху на витрати під час карантину

Гроші підуть на допомогу сім'ям медиків, які померли під час епідемії
Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 2 278 800 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України. Постанова була ухвалена 20 травня.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Згідно з постановою, виділяється:
Як повідомляло РБК-Україна, Фонд соціального страхування України виплатить медичним працівникам компенсацію 100% втраченого ними заробітку за період самоізоляції під меднаглядом і перебування в закладах охорони здоров'я.
Нагадаємо, право на компенсацію втраченого за час ізоляції від коронавірусної хвороби заробітку мають всі застраховані особи. Але розмір виплат від фонду для них становить 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).
Автор: Олександр Білоус