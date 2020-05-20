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Уряд виділив 2,3 млрд грн Фонду соцстраху на витрати під час карантину

Новини » Економіка     20.05.2020 - 14:59
Уряд виділив 2,3 млрд грн Фонду соцстраху на витрати під час карантину
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Гроші підуть на допомогу сім'ям медиків, які померли під час епідемії

Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 2 278 800 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України. Постанова була ухвалена 20 травня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з постановою, виділяється:

  • 471 100 тис гривень на безповоротній основі для виплати матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у том числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які померли від респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у період карантину, встановленого Кабінетом міністрів та протягом 30 днів з дня відміни дії карантину.
  • 1 807 700 тис гривень на поворотній основі (надання кредитів) - для виплати матеріального забезпечення.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд соціального страхування України виплатить медичним працівникам компенсацію 100% втраченого ними заробітку за період самоізоляції під меднаглядом і перебування в закладах охорони здоров'я.

Нагадаємо, право на компенсацію втраченого за час ізоляції від коронавірусної хвороби заробітку мають всі застраховані особи. Але розмір виплат від фонду для них становить 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникарантинсоцстандарты
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