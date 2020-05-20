Кабмин выделил 2,3 млрд грн Фонду соцстраха на расходы во время карантина

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Деньги пойдут на помощь семьям медиков, которые умерли во время эпидемии

Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 2 278 800 тыс. гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины. Постановление было принято 20 мая.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно постановлению, выделяется:

471 100 тыс гривен на безвозвратной основе для выплаты материального обеспечения (кроме пособия по беременности и родам) и страховых выплат, в том числе единовременных пособий членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в период карантина, установленного Кабинетом министров, и в течение 30 дней со дня отмены действия карантина.

1 807 700 тыс гривен на возвратной основе (предоставление кредитов) - для выплаты материального обеспечения.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд социального страхования Украины выплатит медицинским работникам компенсацию 100% утраченного ими заработка за период самоизоляции под меднадзором и пребывания в заведениях охраны здоровья.

Напомним, право на компенсацию утраченного за время изоляции от коронавирусной инфекции заработка имеют все застрахованные лица. Но размер выплат от фонда для них составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).

Автор: Александр Белоус