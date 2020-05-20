Кабмин выделил 2,3 млрд грн Фонду соцстраха на расходы во время карантина

Деньги пойдут на помощь семьям медиков, которые умерли во время эпидемии
Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 2 278 800 тыс. гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины. Постановление было принято 20 мая.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Согласно постановлению, выделяется:
Как сообщало РБК-Украина, Фонд социального страхования Украины выплатит медицинским работникам компенсацию 100% утраченного ими заработка за период самоизоляции под меднадзором и пребывания в заведениях охраны здоровья.
Напомним, право на компенсацию утраченного за время изоляции от коронавирусной инфекции заработка имеют все застрахованные лица. Но размер выплат от фонда для них составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).
Автор: Александр Белоус