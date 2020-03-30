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Уряд запровадить сервіс для моніторингу обсервації і самоізоляції

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 10:56
Уряд запровадить сервіс для моніторингу обсервації і самоізоляції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні будуть перевіряти дотримання обсервації і самоізоляції громадян за допомогою електронного сервісу

Міністерство цифровий трансформації до 5 квітня має розробити і впровадити сервіс для моніторингу дотримання режиму самоізоляції і обсервації. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Повідомляється, що відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на позачерговому засіданні уряду 29 березня.

"Постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 Міністерство цифровий трансформації України має розробити і запровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції і обсервації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про обов'язкової обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширення коронавіруса на території країни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці після повернення з-за кордону будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію з-за загрози коронавіруса. При цьому він додав, що локаціями для обсервації можуть стати готелі, з якими досягнуті попередні домовленості.

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