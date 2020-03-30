Правительство внедрит сервис для мониторинга обсервации и самоизоляции

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине будут проверять соблюдение обсервации и самоизоляции граждан с помощью электронного сервиса

Министерство цифровой трансформации до 5 апреля должно разработать и внедрить сервис для мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Сообщается, что соответствующее решение Кабинет министров принял на внеочередном заседании правительства 29 марта.

"Постановление предусматривает, что к 5 апреля 2020 Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта Кабинет министров Украины принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы после возвращения из-за границы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы коронавируса. При этом он добавил, что локациями для обсервации могут стать гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.