Уряд Венесуели доручив компаніям відкрити рахунки в Росії

Чиновники Мадуро пригрозили компаніям репресіями

Правительство действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро поручило местным компаниям открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что в чиновники режима Мадуро поручили представителям около 50 компаний открыть банковские счета в этих странах, а также наладить отношения с поставщиками. По словам одного из источников, в Министерстве финансов будут проводиться семинары, на которых руководители узнают, как открыть иностранные счета. Компании также предупредили, что попытки сорвать производство для дестабилизации правительства приведут к репрессиям.

Кроме того, на встрече с министром внутренних дел Уильямом Контрерасом и вице-президентом Тареком эль-Асами, который занимается вопросами экономики, руководителям компаний приказали не повышать цены. По данным источников, на сегодня изучается модель повышения цен, связанная с официальным обменным курсом венесуэльской валюты.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные Венесуэлы должны сыграть важную роль в преодолении политического кризиса в стране и признать оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом.

Отметим, до этого Венесуэла закрыла границу с несколькими Карибскими островами, чтобы помешать доставке гуманитарной помощи.