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Венесуела закрила кордон з кількома Карибськими островами

Новини » Політика    20.02.2019 - 03:56
Венесуела закрила кордон з кількома Карибськими островами
Фото: Ніколас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Опозиціонер Гуайдо раніше заявив про намір доставити гуманітарну допомогу в країну через острів Кюрасао

Влада Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро ухвалила рішення закрити морський кордон з кількома островами в Карибському морі напередодні доставки у країну іноземної гуманітарної допомоги. Про це повідомив віце-адмірал венесуельської армії Кінтеро Мартінес, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Закриття блокує рух човнів і літаків між західним венесуельським прибережним штатом Фалькон та островами Аруба, Бонайре і Кюрасао.

Віце-адмірал не уточнив, з якої причини було закрито авіаційне і морське сполучення з Нідерландськими Антильськими островами, але відомо, що лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо раніше заявив про намір доставити гуманітарну допомогу в країну через Кюрасао.

Водночас Мадуро відхилив пропозиції щодо іноземної допомоги, заперечуючи наявність повсюдного дефіциту і наполягаючи на тому, що економічні проблеми країни є результатом санкцій Вашингтона.

Також зазначається, що міністр оборони Володимир Падріно в телевізійній передачі у вівторок заявив, що венесуельські війська залишатимуться вздовж кордонів країни для запобігання територіальним порушенням.

Нагадаємо, 17 лютого три літаки з США з гуманітарною допомогою для Венесуели приземлилися в прикордонному колумбійському місті Кукута, де розташований один з центрів розподілу таких вантажів.
 

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