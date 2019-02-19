Трамп закликав венесуельських військових визнати Гуайдо

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп заявив, що військові втратять все, якщо не визнають Гуайдо

Президент США Дональд Трамп заявив, що військові Венесуели повинні зіграти важливу роль у подоланні політичної кризи в країні і визнати Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Трамп вважає, що венесуельські військові повинні визнати спікера парламенту Хуана Гуайдо законним главою держави або вони ризикують втратити все.

" Ми вважаємо, що венесуельські збройні сили і їх командування грають життєво важливу роль в цьому процесі. Якщо ви виберете цей шлях, у вас з'явиться можливість допомогти створити безпечне і благополучне майбутнє для всього народу Венесуели. Ви можете обрати другий шлях, продовжуючи підтримувати Мадуро", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що делегація депутатів Європарламенту заявила, що їх виганяють з Венесуели.

За словами дипломата, таке рішення прийняв президент країни Ніколас Мадуро. Так, у делегації, що складалася з 5 депутатів, забрали паспорти. У той же час у Міністерстві закордонних справ Венесуели заявили, що європарламентарі планували змову в країні.