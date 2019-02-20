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Мадуро запропонував Гуайдо оголосити вибори у Венесуелі

Новини » Політика    20.02.2019 - 08:46
Мадуро запропонував Гуайдо оголосити вибори у Венесуелі
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Мадуро вважає, що Гуайдо боїться програти на виборах

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав опозиційного лідера Хуана Гуайдо провести вибори у відповідності з вимогами конституції. Про це Мадуро заявив на церемонії вручення дипломів випускникам медичного університету, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universal.

Повідомляється, що Мадуро назвав Гуайдо "клоуном, який претендує на посаду тимчасового президента".

"Що ж, якщо ви тимчасовий президент, то перше, що ви повинні зробити - призначити вибори", - заявив він.

У той же час він припустив, що Гуайдо не оголошує вибори нібито через велику ймовірність поразки опозиції.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що військові Венесуели повинні зіграти важливу роль у подоланні політичної кризи в країні і визнати Хуана Гуайдо.

Відзначимо, напередодні Венесуела закрила кордон з кількома Карибськими островами. Передбачалося, що з цього напрямку до країни планували доставити гуманітарну допомогу. Ніколас Мадуро заперечує наявність кризи і відмовляється її приймати.

 

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