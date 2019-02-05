Рада заснувала іменні стипендії парламенту для молодих учених - докторів наук

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розмір стипендії становить 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9506 "Про іменні стипендії Верховної ради України для молодих учених - докторів наук". Документ з другого разу підтримали 238 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Передбачається, що вік науковців на весь період отримання стипендії не може бути більшим 40 років.

"Заснувати 30 іменних стипендій Верховної ради України для молодих учених - докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії", - сказано у тексті постанови.

Так, іменні стипендії ВР для молодих учених - докторів наук призначаються щороку терміном на один рік вітчизняним науковцям, які збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, а також мають змогу виконувати в Україні актуальну наукову (науково-технічну) роботу.

Нардепи доручили Кабінету міністрів України щорічно під час розроблення проекту закону про державний бюджет України на відповідний рік передбачати бюджетні призначення Апарату ВР, необхідні для виплати іменних стипендій парламенту для молодих учених – докторів наук та вручення відповідних дипломів.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Нагадаємо, у вівторок парламент заснував премії Ради молодим вченим. Йдеться про 30 премій, розмір кожної становить 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подачі робіт на здобуття премії.

Раніше Рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №9411 "Про призначення в 2019 році іменних стипендій Верховної ради для найталановитіших молодих вчених", розмір однієї стипендії становить 2 тисячі гривень на місяць.

Як писало РБК-Україна, нардепи схвалили постанови №9410 "Про присудження премій Верховної ради найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік". На премії буде направлено 400 тисяч гривень.