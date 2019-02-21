Уряд затвердив умови залучення кредиту на 630 млн доларів

Один з траншів кредиту залучається під гарантії Світового банку на 375 млн доларів

Кабинет министров утвердил основные условия государственных внешних заимствований в 2019 году путем привлечения кредита на 630 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 20 февраля 2019 года №107.

Согласно постановлению, Министерство финансов привлечет кредита в форме двух траншей: транша А и транша B, на общую сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 млн долларов.

"На сумму каждого транша кредита начисляется: процентный доход по ставке не выше 5,9 процента годовых; комиссия за организацию кредита в размере 0,8 процента", - говорится в постановлении.

Кроме того, обязательства по кредиту в сумме в евро, которые не превышает эквивалент 375 млн долларов, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития в соответствии с кредитным договором между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited.

Своим постановлением Кабмин предоставил руководителю Минфина право определения окончательных сумм каждого транша кредита и ставки процентного дохода по траншами в пределах условий постановления.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины перенесло на февраль 2019 года запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов.

В конце декабря 2018 года в украинский бюджет зачислили 349,3 млн евро кредита Deutsche Bank. Для получения этого кредита использовали предоставленные Всемирным банком гарантии на сумму 375 млн долларов.