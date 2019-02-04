Тимошенко: оточення президента створює мережу підкупу виборців

Фото: Юлія Тимошенко (УНІАН)

Тимошенко передасть Авакову відповідні заяви

Лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко разом із командою вимагає від Міністерства внутрішніх справ розслідувати масовий підкуп виборців, який планує президент і його штаб. Відповідні заяви сьогодні буде подано міністру Арсену Авакову, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

На засіданні Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і комітетів 4 лютого Тимошенко заявила, що президент та його оточення, у тому числі Сергій Березенко, створює мережу підкупу і роздає по 1000 грн за голос.

"Це відбувається відкрито на очах у правоохоронців", – заявила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" заявила, що такої масштабної корупції не пам’ятає на жодних виборах, навіть за часів Януковича: "Порошенко – це корупціонер найвищого ґатунку, який бере з бюджету те, що йому не належить, і за рахунок цих грошей підкуповує людей", - заявила вона.

Тимошенко вимагає від міністра Арсена Авакова негайно оприлюднити всі дані про можливий підкуп виборців президентом та його штабом на чолі з Березенком.

Друга заява про злочин, яку "Батьківщина" подає до МВС, стосується збільшення реєстру виборців. За словами голови партії, таємно, без права кандидатів у президенти контролювати цей процес, чинна влада збільшила реєстр на мільйон людей. І це тоді, "коли люди масово виїжджають з країни, коли смертність перевищує народжуваність майже вдвічі", заявила Тимошенко.

"Ми вимагаємо від міністра внутрішніх справ негайно перевірити цей реєстр і попередній. І прибрати з них всіх "мертвих душ" та припинити підготовку Порошенка до масштабних фальсифікацій", – заявила лідер "Батьківщини".

Кандидат у президенти додала, що чинна влада ще планує зняти захист із бюлетенів, а це дасть можливість команді Порошенка надрукувати більшу кількість та "вкидувати" їх на виборах.

"Країна чекає години, коли цей продажний корумпований президент, який прикривається патріотичними гаслами, піде з влади. Я закликаю всіх колег не дати Порошенкові залишитися при владі: країна вже не витримає такого керівництва", – наголосила Тимошенко.

Вона звернулася до міністра внутрішніх справ та генерального прокурора з вимогою втрутитися в ситуацію і не дати можливості провести масові фальсифікації та підкуп виборців.

Після президентських виборів влада відповідатиме за порушення законів, "не буде термінів давнини для злочинів ні для президента, ні для його оточення", підсумувала Тимошенко.