Уряд Судану уклав мирну угоду з повстанцями після 17 років війни

Фото: прапор Судану (flickr.com Fernanda 30)

За 17 років загинуло близько 300 тисяч людей

Уряд Судану уклав мирну угоду з Суданським революційним фронтом (СРФ), альянсом повстанських угруповань з регіонів Дарфур, Південний Кордофан і Блакитний Ніл. Договір офіційно підпишуть у понеділок.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

В якості посередника на мирних переговорах виступав Південний Судан. Переговори стали можливими після того, як в результаті масових протестів був повалений авторитарний глава Судану Омар аль-Башир.

Угода з урядом охоплює такі питання, як поділ влади, безпеку, права власності на землю, розслідування злочинів, скоєних під час громадянської війни, і повернення біженців.

Суданський революційний фронт зобов'язується розпустити повстанські групи, а уряд зобов'язується взяти їхніх бійців в суданську армію.

Відзначається, що за даними ООН, з 2003 року в ході конфлікту в Дарфурі було вбито близько 300 тисяч людей, 2,5 мільйона людей змушені були покинути свої будинки і стали біженцями.

Нагадаємо, в грудні 2019 року в Судані суд виніс вирок колишньому президенту країни Омару аль-Баширу.

РБК-Україна писало, що військовий переворот в Судані, в ході якого був відсторонений президент Омар аль-Башир, стався 11 квітня 2019 року.