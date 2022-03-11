Уряд Словаччини схвалив розміщення в країні понад 2 тисячі військових НАТО
Уряд Словаччини схвалив розміщення контингенту сил НАТО в кількості понад 2 тисячі військовослужбовців для зміцнення оборони країни. Тепер рішення має ще підтвердити парламент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Батальйон посиленої передової присутності (EFP) має складатися з 600 солдатів з Чехії, 200 - з Голландії, 100 - з Польщі, 400 - із США та 700 - з Німеччини.
Довгий час словаки не підтримували розміщення солдатів НАТО у своїй країні, проте настрій змінився після повномасштабного нападу РФ на Україну 24 лютого. Так, згідно з останнім опитуванням, 61% населення Словаччини схвалює членство в НАТО, а до вторгнення так вважали тільки 45%.
За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Наджа, нинішня реальність, яку РФ створила своєю агресією проти суверенної держави, є "достатньою причиною, щоб змінити традиційну словацьку плутанину в громадському сприйнятті закордонних справ"
"Я щиро сподіваюся, що пропозиція про посилення безпеки нашої території силами союзників отримає чітку підтримку у всьому парламенті", - заявив він.
Сили EFP були створені після російської окупації українського Криму і вже присутні в Польщі, Литві, Латвії та Естонії.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і війну трансатлантичний альянс погодився створити багатонаціональні бойові групи EFP уздовж усього східного крила НАТО, включаючи Румунію, Болгарію, Угорщину і Словаччину.
Нагадаємо, раніше в НАТО погодилися на пропозицію військових розмістити контингенти на сході Європи, і погодили розміщення контингентів у Румунії, Болгарії, Словаччині.
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