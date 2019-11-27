Уряд Шотландії заявив про плани провести референдум про незалежність

Перший міністр уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила про плани організувати референдум про незалежність країни після перемоги на виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

В оприлюдненому передвиборному маніфесті Шотландської національної партії (SNP), Стерджен пообіцяла уникнути виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) і віддати майбутнє країни в руки шотландців.

В документі зазначено, що SNP в разі успіху на виборах пошле "чіткий" сигнал про те, що референдум про незалежність потрібно провести в наступному році.

За словами Стерджен, країна опинилася перед "принциповим питанням" про те, хто повинен вирішувати її майбутнє.

Партії SNP вдалося отримати 35 місць на останніх загальних виборах в 2017 році, що зробило її третьою за величиною партією в парламенті Великобританії.

Нагадаємо, лідер шотландського уряду Стерджен заявляла, що до 25 грудня звернеться до британського уряду з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії.

Раніше Нікола Стерджен заявила про необхідність проведення другого референдуму про незалежність Шотландії в 2020 році. За її словами, британський уряд не має права блокувати запит Шотландії.