Уряд Північної Македонії схвалив безвіз з Україною

Уряд Північної Македонії схвалив проект закону Про ратифікацію угоди з Україною про скасування візового режиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Sitel.

Як повідомляється, законопроект, що передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без необхідності в оформленні візи за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом періоду в 180 днів.

Нагадаємо, 21 серпня Кабінет міністрів України схвалив введення безвізового режиму з Північної Македонією. Сама угода була підписана на початку липня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Димитров підписали угоду про безвізовий режим між державами на постійній основі. Задорожнюк підкреслила, що більше немає необхідності продовжити чинну угоду щорічно.

Додамо, що 24 вересня Україна підписала угоду про безвіз із південноамериканською країною Колумбією. Від нині громадяни обох країн мають можливість перебувати на території іншої держави без оформлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.